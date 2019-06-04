В Баку открылся Центр китайского языка и культуры (ФОТО)

4 июня 2019 19:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт Конфуция при Азербайджанском университете языков и Центр политической психологии (ЦПП) подписали соглашение о создании Центра китайского языка и культуры при ЦПП.

Как сообщает во вторник Trend, в мероприятии приняли участие председатель парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламента), глава постоянной делегации Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Самед Сеидов, посол Китая в Азербайджане Вэй Циньхуа, депутаты и другие гости.

В своей вступительной речи Сеидов отметил, что центр внесет значительный вклад в развитие отношений между народами Азербайджана и Китая. Сеидов подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Китай успешно сотрудничают во многих областях. Он также отметил, что между Азербайджаном и Китаем существуют и исторические отношения:

«Азербайджан и Китай вносят важный вклад в мировое экономическое развитие через древний Шелковый путь, сближая цивилизации и расширяя существующее сотрудничество. Я верю, что отношения между двумя странами будут и дальше развиваться».

Позже выступил посол Циньхуа, и высоко оценил открытие Центра китайского языка и культуры при ЦПП. Посол отметил, что открытие этого центра свидетельствует о высоком значении азербайджано-китайских отношений:

«Я верю, что центр подготовит большое количество говорящих по-китайски дипломатов, депутатов и молодых лидеров, и они, в свою очередь, приведут новые поколения к многовековой китайско-азербайджанской дружбе».

Выступивщие позже депутаты Асим Моллазаде, Насиб Махаммалиев и Эльман Насиров отмечали, что у Китая и Азербайджана существуют древние и прочные отношения, и создание такого центра было необходимостью на сегодня. Также было подчёркнуто, что центр окажет большую поддержку развитию отношений между двумя странами.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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