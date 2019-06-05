В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления по случаю Дня Республики

БАКУ /Trend/ - Наследный принц Кувейта Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"С чувством большой радости передаю Вашему превосходительству самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей дружественной страны – Днем Республики. Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья и счастья, а Вашей дружественной стране и ее народу – устойчивого прогресса и благосостояния. Позвольте выразить Вашему превосходительству мое высочайшее почтение", - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил также поздравил Президента Ильхама Алиева.

"От имени правительства Грузии и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днем Республики. На пути к независимости азербайджанский народ прошел через многочисленные трудности. Сегодня Азербайджанская Республика – успешное, развитое государство, занимающее особое место на международной арене. Добрососедские отношения и плодотворное сотрудничество между грузинским и азербайджанским народами продолжаются многие годы. Мы и сегодня стараемся вместе укреплять дружеские связи и развивать наше успешное стратегическое сотрудничество. А это является гарантом прогресса и спокойствия наших народов. Стабильность и развитие Азербайджана чрезвычайно важны для Грузии с точки зрения как двустороннего, так и регионального сотрудничества. Господин Президент, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю азербайджанскому народу благополучия, успехов и выражаю наилучшие пожелания", - говорится в поздравлении.

Султан Брунея Хассанала Болкиаха поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Испытываю чувство глубокого удовлетворения, передавая Вам, Правительству и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны – Дня Республики. Высоко оцениваю теплые дружественные отношения между нашими странами. Надеюсь, что наше сотрудничество будет еще больше развиваться как в двусторонней, так и в многосторонней плоскости. Передаю Вам наилучшие пожелания, желаю крепкого здоровья и счастья. Мир вам, милость Аллаха и Его благословение", - говорится в поздравлении.

Президент Республики Джибути Исмаил Омар Гелле поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева:

"Для меня честь и большая радость пожелать Вам по случаю национального праздника Азербайджана - Дня Республики здоровья, счастья, а Вашему народу - развития, благосостояния. Правительство и народ Джибути, также присоединяясь к этим поздравлениям, выражают азербайджанскому народу симпатию и дружеские чувства. Мы гордимся повышением уровня сотрудничества между нашими странами в последние годы. Несомненно, это значительное сближение между нашими странами, наряду с другими факторами, основано на продуктивной основе, характеризующей большое сходство наших народов.

Ваше превосходительство, заверяю Вас в том, что правительство и народ Джибути всегда готовы оказать всяческую поддержку укреплению отношений между нашими странами. Господин Президент, еще раз передаю Вам и всему народу Азербайджана наилучшие пожелания, прошу принять самые искренние братские приветствия по случаю вашего национального праздника", - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш поздравил Президента Ильхама Алиева.

"Рад передать азербайджанскому народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики. В этот сложный для мира период международное сотрудничество необходимо как никогда раньше. Объединившись с добрыми намерениями под лозунгом «Мы - народы» и поддерживая мир, устойчивый прогресс и права человека, мы приносим пользу всем странам мира. В то время, когда Вы отмечаете этот национальный праздник, я опираюсь на активную поддержку Вашей страны, направленную на дальнейшее укрепление Организации Объединенных Наций и активизацию наших усилий во имя более прекрасного будущего. Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

Президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохаммед Солих поздравил Президента Ильхама Алиева:

"От имени правительства и народа Мальдив, а также от себя лично сердечно поздравляю Вас, правительство и народ Азербайджана и передаю наилучшие пожелания по случаю вашего национального праздника – Дня Республики. Ваше превосходительство, желаю вам крепкого здоровья и счастья, народу Азербайджана - постоянного развития и процветания", - говорится в поздравлении.

Первый вице-спикер парламента Египта, председатель Союза сейидов Сейид Махмуд Шариф поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Для меня радость и честь передать Вам самые искренние поздравления по случаю 101-й годовщины образования Азербайджанской Демократической Республики. Прошу милосердного и милостивого Аллаха даровать Вашему превосходительству здоровье и долголетие, а братскому народу Азербайджана - устойчивое развитие, благополучие и процветание. Да пребудет с Вами приветствие, милость и благословение Аллаха!", - говорится в поздравлении.

Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Буннянг Ворачит поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"От имени народа Лаоса и от себя лично хочу передать Вам и дружественному народу Азербайджана самые искренние поздравления и добрые пожелания по случаю национального праздника – Дня Республики. Уверен, что отношения и сотрудничество между Лаосской Народно-Демократической Республикой и Азербайджанской Республикой и впредь будут укрепляться в интересах обоих народов. Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в поздравлении.

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