Участие Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в церемонии ифтара означает, что государство привержено своей религии и убеждениям - председатель УМК

5 июня 2019 13:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Организация церемоний ифтара и участие в них Первого вице-президента Мехрибан Алиевой означает, что государство привержено своей культуре, религии, убеждениям, национальным традициям.

Как сообщает Trend, об этом сказал в заявлении журналистам председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде после праздничного намаза в мечети Тезе-пир.

Глава УМК сообщил, что участие Президента Ильхама Алиева, представителей дипломатического корпуса, всех религиозных конфессий в организованных в стране церемониях ифтара продемонстрировали миру наличие толерантности и мультикультурализма в Азербайджане.

Председатель УМК отметил, что в Азербайджане сложилась благоприятная религиозная ситуация, и для верующих созданы все условия.

Пашазаде от имени всех верующих выразил благодарность государству.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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