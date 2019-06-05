Депутат: Решение французского суда нанесло удар попыткам Армении узаконить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе

БАКУ /Trend/ - Решение французского суда является очередным серьезным ударом по попыткам Армении узаконить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступила депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджанской делегации в ПАСЕ и рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

Депутат отметила, что четвертого июня административный суд Франции отменил «Хартию дружбы», подписанную между французским городом Арнувилл и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана, а незаконно подписанный судом 22 октября 2018 года «документ» признан не имеющим юридической силы и противоречащим международным обязательствам Франции, что, в свою очередь, является достойной правовой оценкой незаконной деятельности армян.

Депутат напомнила, что Армения предпринимает ряд усилий по пропаганде и легитимизации преступного сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях: «Сотрудничество с городами различных стран, организация теле-марафонов и благотворительных кампаний, а также незаконные визиты, являются частью незаконных шагов предпринимаемых армянскими властями. Разумеется, что все подобные попытки государства-оккупанта не имеют правовой основы и поэтому не приветствуются государствами мира и большинством международных организаций. Напротив, строго осуждаются действия Армении, представляющие угрозу территориальной целостности соседнего государства и региональной безопасности, и решение французского суда в очередной раз это подтвердило».

Гафарова отметила, что обсуждения по этому делу начались 28 февраля и закончились 29 мая 2019 года: «Это первое решение, принятое французским судом после 2013 года, в пользу Азербайджана. Такое справедливое решение французского суда заслуживает высокой оценки. Это также является отражением позитивной тенденции, согласно которой, решение французского суда может сыграть стимулирующую роль в аннулировании других незаконных хартий заключенных сепаратистским режимом на оккупированных азербайджанских территориях».

Депутат также отметила, что государство активно работает в направлении распространении объективной информации об Азербайджане мировому сообществу, помогая тем самым нейтрализовать влияние армянского лобби в глобальном масштабе:

«Азербайджанское государство неоднократно обращалось к официальному Парижу, относительно попыток сепаратистского режима узаконить оккупацию азербайджанских земель, установить отношения с французскими городами, и призывало пресечь такие противоречащие международному праву действия. В этой связи, было бы уместно упомянуть недавний визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию. В ходе визита Первый вице-президент обсудила этот вопрос во время официальных встреч и отметила недопустимость подобных случаев. В результате активных дипломатических усилий Азербайджана, в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписание такой хартии и установление отношений между оккупационным режимом и французскими городами противоречат государственным интересам, международным обязательствам и законодательству Франции».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

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