Депутат: Решение французского суда нанесло удар попыткам Армении узаконить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе

5 июня 2019 17:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решение французского суда является очередным серьезным ударом по попыткам Армении узаконить сепаратистский режим в Нагорном Карабахе.

С таким заявлением выступила депутат Милли Меджлиса (парламента), член азербайджанской делегации в ПАСЕ и рабочей группы по азербайджано-французским межпарламентским связям Сахиба Гафарова, сообщает в среду Trend.

Депутат отметила, что четвертого июня административный суд Франции отменил «Хартию дружбы», подписанную между французским городом Арнувилл и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана, а незаконно подписанный судом 22 октября 2018 года «документ» признан не имеющим юридической силы и противоречащим международным обязательствам Франции, что, в свою очередь, является достойной правовой оценкой незаконной деятельности армян.

Депутат напомнила, что Армения предпринимает ряд усилий по пропаганде и легитимизации преступного сепаратистского режима, созданного на оккупированных азербайджанских территориях: «Сотрудничество с городами различных стран, организация теле-марафонов и благотворительных кампаний, а также незаконные визиты, являются частью незаконных шагов предпринимаемых армянскими властями. Разумеется, что все подобные попытки государства-оккупанта не имеют правовой основы и поэтому не приветствуются государствами мира и большинством международных организаций. Напротив, строго осуждаются действия Армении, представляющие угрозу территориальной целостности соседнего государства и региональной безопасности, и решение французского суда в очередной раз это подтвердило».

Гафарова отметила, что обсуждения по этому делу начались 28 февраля и закончились 29 мая 2019 года: «Это первое решение, принятое французским судом после 2013 года, в пользу Азербайджана. Такое справедливое решение французского суда заслуживает высокой оценки. Это также является отражением позитивной тенденции, согласно которой, решение французского суда может сыграть стимулирующую роль в аннулировании других незаконных хартий заключенных сепаратистским режимом на оккупированных азербайджанских территориях».

Депутат также отметила, что государство активно работает в направлении распространении объективной информации об Азербайджане мировому сообществу, помогая тем самым нейтрализовать влияние армянского лобби в глобальном масштабе:

«Азербайджанское государство неоднократно обращалось к официальному Парижу, относительно попыток сепаратистского режима узаконить оккупацию азербайджанских земель, установить отношения с французскими городами, и призывало пресечь такие противоречащие международному праву действия. В этой связи, было бы уместно упомянуть недавний визит Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой во Францию. В ходе визита Первый вице-президент обсудила этот вопрос во время официальных встреч и отметила недопустимость подобных случаев. В результате активных дипломатических усилий Азербайджана, в ходе встречи с представителями армянской диаспоры в феврале этого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подписание такой хартии и установление отношений между оккупационным режимом и французскими городами противоречат государственным интересам, международным обязательствам и законодательству Франции».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Министр обороны Азербайджана принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ (ФОТО)
Политика 16:54
Захарова: Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч с Азербайджаном на уровне МИД
Политика 16:53
Участие Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в церемонии ифтара означает, что государство привержено своей религии и убеждениям - председатель УМК
Политика 13:05
Президент Ильхам Алиев наградил Закира Гасанова
Политика 12:04
Конгрессмен: США желают продолжения и укрепления стратегических отношений с Азербайджаном
Политика 11:08
В Баку обсудили модель мультикультурализма на примере защиты прав и сохранения традиций нацменьшинств в Азербайджане (ФОТО)
Политика 10:03
Лента новостей
Культурное разнообразие Азербайджана - как фотографы ловили моменты
Культура 17:28
SOCAR проводит аудит и рассматривает возможность приобретения части акций Антипинского НПЗ
Энергетика 17:20
Министр обороны Азербайджана принял участие в очередном заседании Совета министров обороны СНГ (ФОТО)
Политика 16:54
Захарова: Ведется работа по субстантивному наполнению будущих встреч с Азербайджаном на уровне МИД
Политика 16:53
МИД России о попытках политизации финала Лиги УЕФА в Баку
Общество 16:31
Бакинский международный автовокзальный комплекс: Вчера было перевезено свыше 13-и тыс. пассажиров
Общество 15:56
"Узбектелеком" намерен привлечь кредит для расширения широкополосного доступа к интернету
Бизнес 15:22
Жемчужины немецкого искусства в Баку - холодное оружие, каминные часы и фарфор (ФОТО)
Культура 15:08
Иран решительно ответит в случае необходимости, заявил Роухани
Другие страны 15:08