ЦИК Азербайджана будет наблюдать за выборами в Казахстане

БАКУ. /Trend/ - Делегация под руководством председателя Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахира Панахова находится с визитом в Казахстане для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов страны, которые состоятся девятого июня.

В рамках визита по приглашению председателя ЦИК Казахстана Берика Имашева планируется встреча Панахова с ним и другими официальными лицами, обсуждение перспектив развития сотрудничества высших избирательных органов обеих стран, передает Trend со ссылкой на ЦИК Азербайджана.

Азербайджанские наблюдатели в день выборов будут работать на избирательных участках столицы Нур-Султан и в регионах.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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