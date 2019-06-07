Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Елизавету II

7 июня 2019 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.

"Ваше Величество,

От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Рождения Королевы.

В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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