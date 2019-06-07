Президент Ильхам Алиев поздравил королеву Елизавету II

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королеве Великобритании и Северной Ирландии Ее величеству Елизавете II.
"Ваше Величество,
От себя лично и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Дня Рождения Королевы.
В этот радостный день желаю Вам крепкого здоровья и счастья, дружественному народу Соединенного Королевства – постоянного благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.
(Текст: Джафар Джафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.