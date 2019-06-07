Президент Ильхам Алиев: В годы независимости мы проделали значительную работу, которая оценивается как основа социального развития в области архитектуры и градостроения( версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу обратился к участникам Международного архитектурного форума на тему «Массовый туризм в исторических городах», проводимого в Баку, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В обращении говорится:

Уважаемые участники форума!

Сердечно поздравляю вас с началом работы в столице нашей страны международного архитектурного форума на тему «Массовый туризм в исторических городах», желаю всем вам успехов в дальнейшей деятельности.

Мы высоко оцениваем организацию вашего первого представительного форума в обладающем неповторимым обликом городе Баку, богатом уникальными памятниками архитектуры, а также зданиями в современном стиле. Это - проявление уважения к многовековой культуре Азербайджана, градостроение и архитектура которого прошли свой путь развития. Проведение обсуждений вокруг современных проблем туризма, в том числе феномена массового туризма, созвучного с реалиями нашего времени, именно на этом историческом пространстве придает актуальность вашему форуму.

Сектор туризма, уже превратившийся в отдельную отрасль индустрии, в настоящее время играет важную роль в экономике стран мира. Природные ресурсы и разнообразный географический ландшафт, богатое культурное наследие и обновленная инфраструктура Азербайджана делают его привлекательным с точки зрения туризма. С учетом этого культурного и экологического туристического потенциала развитие сектора туризма в нашей республике было объявлено одной из самых приоритетных целей. Цель заключается в популяризации в широком масштабе наших природных памятников и древнего культурного наследия, хранящих след богатого прошлого нашего народа.

Хотел бы подчеркнуть, что в годы независимости мы проделали значительную работу, которая оценивается как основа социального развития в области архитектуры и градостроения. Была модернизирована инженерная и транспортная инфраструктура населенных пунктов, построены отели высокого уровня и множество социальных объектов. Успешная реализация этой работы тесно связана с деятельностью наших архитекторов. Они делают все возможное для сохранения культурной самобытности в нашей стране и достойного донесения наследия предков до грядущих поколений. В последние годы заслуживают одобрения инициативы наших архитекторов в рамках отношений с Международным союзом архитекторов и предпринятые ими шаги, в частности, для обеспечения гармонии между историческими городами и массовым туризмом.

Надеюсь, что ваши предстоящие дискуссии и обмен мнениями о роли архитекторов в управлении массовым туризмом в исторических местах, выдвинутые рекомендации и предложения внесут вклад в решение актуальных вопросов туризма, а также послужат дальнейшему углублению сотрудничества и определению новых направлений.

Ильхам Алиев

Президент Азербайджанской Республики

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