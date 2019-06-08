Президент Ильхам Алиев: Достойно одобрения то, что сложные операции, проводимые в известных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно реализуются в нашей стране новым поколением кардиологов

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу направил обращение участникам VI международного конгресса "Бакинские дни сердца" и XV конференции Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые участники конгресса и конференции! Искренне приветствую вас – азербайджанских кардиологов, кардиохирургов и ученых, приехавших в столицу нашей республики из различных стран, желаю успехов работе конгресса и новых достижений каждому из вас в вашей благородной деятельности во имя здоровья людей. Традиционный Бакинский конгресс, отличающийся своей позицией в развитии кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, сегодня вносит достойный вклад в применение в Азербайджане новых методов лечения и технологий медицины. Участие известных ученых-кардиологов и хирургов, представляющих престижные медицинские центры мира, является показателем высокого авторитета вашего конгресса, на котором будут обсуждаться последние научные достижения в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. А проведение практических занятий для молодых специалистов особенно повышает его научно-практическое значение.

Символично, что нынешний конгресс, организованный вместе с XV конференцией Евразийского общества сердечно-сосудистой хирургии, посвящается памяти общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева. Гейдар Алиев создал достаточно широкие возможности для постоянного совершенствования в нашей стране системы здравоохранения. В последующий период была проделана значительная работа по развитию системы азербайджанского здравоохранения, в том числе повышению кардиологии на уровень мировых стандартов. Достойно одобрения то, что сложные операции, проводимые в известных кардиологических центрах мира, в настоящее время успешно реализуются в нашей стране новым поколением кардиологов.

Надеюсь, что обстоятельное обсуждение актуальных вопросов кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии с участием ведущих специалистов еще более укрепит зарубежные связи наших врачей, благодаря взаимному использованию международного опыта послужит развитию медицинской науки в целом", - говорится в обращении главы государства.

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