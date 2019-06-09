В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)

9 июня 2019 00:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения "Нерушимое братство-2019" с боевыми стрельбами, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В соответствие с планом учений на практике осуществляется непрерывное управление войсками в различных условиях, возникающих при организации и ведении войны с помощью систем управления из командных пунктов в пустынных условиях.

Отметим, что к учениям привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Целью учений является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братсво-2019» с боевой стрельбой продлятся до 11 июня.

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