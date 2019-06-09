Решение французского суда о т.н. "НКР" заслуживает похвалы - депутат

БАКУ /Trend/ - Решение французского суда об отмене незаконной "Хартии дружбы" между сепаратистским нагорно-карабахским режимом и французским городом Арнувил, заслуживает похвалы.

Об этом сказала в воскресенье Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан " Сона Алиева.

Алиева отметила, что этот факт дает основание говорить, что суды этой страны также отменят другие незаконные хартии заключенные режимом, созданном Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

"Конечно, не случайно, что французское общество, в том числе суды страны демонстрируют недоверие армянской лжи. Усиление влияния Азербайджана на международной арене, возрастающая по важности ее роль в углублении регионального и глобального сотрудничества, а также в обеспечении энергетической безопасности Европы, оказывают свое влияние на укрепление позитивного имиджа нашей страны.

Наша страна также активно работает над тем, чтобы объективно донести свои истины до мирового сообщества и тем самым достигает предотвращения лжи армянского лобби в глобальном масштабе", - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Али Гасымов)

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