Посол РФ: Россия поддерживает продолжение переговоров по Карабаху

10 июня 2019 13:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Россия является сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и приветствует продолжение переговорного процесса. Об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников в понедельник на пресс-конференции, состоявшейся в АМИ Trend.

Отвечая на вопрос Trend, связанный с конкретными предложениями сопредседателей МГ ОБСЕ о последующих шагах в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, посол отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ не раскрывают деталей своих предложений по урегулированию данной проблемы.

«В недавнем совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ говорилось о гуманитарной сфере и поддержании безопасности. Пока известно то, что министры иностранных дел приняли предложение встретиться в ближайшее время. О точной дате будет сообщено накануне встречи», - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

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