Министр обороны Закир Гасанов прибыл наблюдателем на азербайджано-турецкие учения в Нахчыване (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня прибыл в Нахчыван для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019» с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что в Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство-2019».

В соответствие с планом учений на практике отрабатываются навыки управления, взаимодействия и координации в различных боевых условиях, том числе, размещение и применение полевых командных пунктов.

Отметим, что в стартовавших седьмого июня учениях, задействовано до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.

Целью учений является разработка и осуществление совместных боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции, отработка навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство -2019» с боевыми стрельбами будут длиться 11 июня

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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