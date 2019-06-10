Министр обороны Закир Гасанов прибыл наблюдателем на азербайджано-турецкие учения в Нахчыване (ФОТО)

10 июня 2019 15:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов сегодня прибыл в Нахчыван для наблюдения за совместными азербайджано-турецкими тактическими учениями «Нерушимое братство-2019» с боевыми стрельбами, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Напомним, что в Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство-2019».

В соответствие с планом учений на практике отрабатываются навыки управления, взаимодействия и координации в различных боевых условиях, том числе, размещение и применение полевых командных пунктов.

Отметим, что в стартовавших седьмого июня учениях, задействовано до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы другого современного вооружения и военной техники.

Целью учений является разработка и осуществление совместных боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации и взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции, отработка навыков выполнения совместных задач.

Совместные азербайджано-турецкие тактические учения «Нерушимое братство -2019» с боевыми стрельбами будут длиться 11 июня

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нахчыванскую молодежь встретят еще летом! (ФОТО)
Общество 10:00
Фестиваль цветов в "Дуздаг отеле" Аквапарк (ФОТО)
Экономика 10:00
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:57
В Нахчыване продолжаются совместные азербайджано-турецкие тактические учения с боевой стрельбой (ВИДЕО)
Политика 9 июня 00:28
В Литве начались учения НАТО
В мире 8 июня 23:12
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 8 июня 15:20
Лента новостей
Халид аль-Фалих рассказал о судьбе ОПЕК+ при санкциях против Ирана
Другие страны 15:26
В перспективе Азербайджан может приступить к экспорту бензина
Энергетика 15:23
Азербайджан и Индия налаживают сотрудничество в сфере киноиндустрии
Культура 15:15
Узбекистан и Азиатский банк развития расширяют сотрудничество в сфере водоснабжения
Бизнес 15:08
Почему учитель из Баку переехал в село (ФОТО)
Культура 15:04
В Азербайджане продолжаются масштабные работы по ремонту и реконструкции дорожной инфраструктуры (ФОТО)
Экономика 15:02
Хайко Маас: ЕС попытается поддержать Иран после выхода США из сделки
Другие страны 14:49
Узбекистан расширяет сотрудничество с иностранными партнерами
Бизнес 14:41
В Азербайджане завершилась уборка зерна на территории свыше 147 тысяч гектаров
Экономика 14:39