Президент Ильхам Алиев принял делегацию Международного союза архитекторов (ФОТО) (версия 2)

10 июня 2019 16:45 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник принял делегацию во главе с президентом Международного союза архитекторов Томасом Воньером, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Выразив удовлетворение проведением в Баку Международного форума архитекторов «Массовый туризм в исторических городах», глава государства подчеркнул значение этого мероприятия с точки зрения международного сотрудничества. Отметив, что Баку имеет древние исторические традиции, Президент Ильхам Алиев сказал, что, наряду с этим, наша столица стремительно развивается и создается современная инфраструктура. Констатировав, что в настоящее время наша страна стала привлекательным местом для зарубежных туристов, глава государства сообщил, что число гостей неуклонно растет.

Президент Международного союза архитекторов Томас Вониер отметил, что процессы развития в Баку, исторические и современные строения производят глубокое впечатление на всех гостей, приезжающих в город. Он подчеркнул, что Баку стал местом проведения международных мероприятий, и вложенные в инфраструктуру инвестиции вносят большой вклад в развитие нашей столицы. От имени делегации Томас Вониер выразил признательность азербайджанской стороне, в том числе Союзу архитекторов Азербайджана, за гостеприимство, оказанное в связи с проведением Международного форума архитекторов «Массовый туризм в исторических городах». Гость передал главе государства поздравления в связи с достижениями в развитии Баку.

Выразив признательность за тёплые слова, Президент Ильхам Алиев отметил, что, наряду с процессами развития в Баку, большое внимание уделяется и сохранению исторического наследия. В то же время глава государства сказал, что большое значение придается и реализации соответствующих инфраструктурных проектов в связи с ростом населения в Азербайджане.

В заключение было сделано фото на память.

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