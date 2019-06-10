Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения с Саудовской Аравией и с СНГ

10 июня 2019 17:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения «О сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии».

Соглашение было подписано седьмого апреля 2019 года в Эр-Рияде.

Глава государства также подписал закон об утверждении соглашения «О подготовке кадров для внутренних войск и органов внутренних дел (полиция) государств-участников Содружества независимых государств».

Соглашение было подписано 25 мая 2007 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Ялте.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»
Политика 17:42
Президент Ильхам Алиев позвонил новоизбранному главе Казахстана
Политика 17:32
Депутат: Возвращение Гейдара Алиева вернул Азербайджан к политической стабильности и динамичному развитию
Политика 16:05
Депутат: Кто знает какие напасти могли постичь азербайджанский народ, если бы в те тяжелые дни Гейдар Алиев не вернулся во власть
Политика 14:21
Саудовская Аравия ждет Путина с визитом в октябре
Другие страны 13:26
Президент Ильхам Алиев поздравил новоизбранного главу Казахстана
Политика 12:24
Лента новостей
Азербайджанская гимнастка успешно выступила на соревнованиях Гран-При
Общество 18:21
В бакинском метро стало больше вагонов
Общество 18:12
Диплом за "убийство" - чем отличились азербайджанские актеры в Казани (ФОТО)
Культура 18:03
Опубликованы данные по страховым сборам в Азербайджане в первой трети 2019 года
Экономика 18:01
В суде по делу бывшего главы Межбанка обвинитель взял отсрочку в связи с ходатайствами адвокатов
Общество 18:01
Трамп обещал ввести новые пошлины, если Си Цзиньпин не приедет на G20
Другие страны 17:52
У Ирана было 40 лет, чтобы слезть с нефтяной «иглы» - министр
Экономика 17:43
Президент Ильхам Алиев назначил новых членов Наблюдательного совета ОАО «Азербайджанская промышленная корпорация»
Политика 17:42
ТОП-10 страховых компаний Азербайджана по сборам
Бизнес 17:38