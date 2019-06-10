Президент Ильхам Алиев утвердил соглашения с Саудовской Аравией и с СНГ

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон об утверждении соглашения «О сотрудничестве в оборонной сфере между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии».

Соглашение было подписано седьмого апреля 2019 года в Эр-Рияде.

Глава государства также подписал закон об утверждении соглашения «О подготовке кадров для внутренних войск и органов внутренних дел (полиция) государств-участников Содружества независимых государств».

Соглашение было подписано 25 мая 2007 года на заседании Совета глав правительств СНГ в Ялте.

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