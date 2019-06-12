Сегодня состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

12 июня 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Габале состоится трехсторонняя встреча министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Грузии Левана Изория, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.

Отметим, что министры уже находятся в Габале.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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