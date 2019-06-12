В Габале проходит трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Габале проходит трехсторонняя встреча с участием министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра национальной обороны Турции Хулуси Акара и министра обороны Грузии Левана Изория, сообщает в среду Trend.
Сначала министры посетили Аллею шехидов в Габале, почтили память героических сынов Родины, павших в борьбе за свободу и суверенитет страны, возложили цветы к их могилам.
Напомним, что в ходе встречи министров состоится обмен мнениями по перспективам развития сотрудничества в трехстороннем формате, обеспечению безопасности региональных проектов и ряду других вопросов.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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