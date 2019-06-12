В парламенте Азербайджана совместно с ПА ОБСЕ обсуждаются вопросы региональной безопасности

12 июня 2019 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку при организации Милли Меджлиса (парламента) и в рамках сотрудничества с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ начались Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция "Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству", сообщает в среду Trend.

В мероприятии участвуют президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели и вице-президент Азай Гулиев, вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, вице-президент Бундестага Томас Оперман, вице-спикер Великого национального собрания Турции Сурея Сади Бильгич, азербайджанские, турецкие, немецкие депутаты и послы этих стран, представители медиа.

Мероприятие имеет целью создание Бакинской платформы диалога и сотрудничества в составе депутатов Азербайджана, Германии и Турции, в рамках которой будут обсуждаться пути предотвращения угроз для безопасности, вопросы укрепления взаимодоверия и диалога, выведения сотрудничества между странами-участницами на качественно новый уровень, развития связей, существующих в транспортной и энергетической сферах.

Парламентскую конференцию по региональной безопасности и сотрудничеству в рамках Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству планируется проводить ежегодно в июне в Баку.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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