Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:34)

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы.

Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя – исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в соцсети Facebook, сообщает в среду Trend.

"Власть тандема ПНФ-Мусават, просуществовавшего всего 13 месяцев, поставила Азербайджан перед угрозой потери государственной независимости, раскола, а народ подвергла угрозе столкнуться с горькой судьбой. Страна задыхалась в хаосе, анархии, произволе и самоуправстве. Шла борьба за выживание в полном смысле этого слова", - говорится в статье.

Как отмечает вице-премьер, той власти хватило всего года, чтобы полностью разграбить страну. "В Азербайджане, находившемся в условиях войны с Арменией, не было в тот период дисциплинированной армии, а существовали вооруженные группы, служившие отдельным группам, интересам и даже политическим партиям. Вооруженные группы были вовлечены в борьбу за власть. Пользуясь этим, армяне продолжали оккупировать азербайджанские земли", - говорится в статье.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.