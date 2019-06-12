Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в среду провел встречу в Габале с министром обороны Грузии Леваном Изория, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В ходе встречи, проведенной с участием делегаций, министр обороны генерал-полковник Гасанов, приветствуя гостей, отметил, что азербайджано-грузинское военное сотрудничество осуществляется путем обеспечения региональных экономических проектов, на двусторонней основе, в рамках программ, проводимых НАТО, а также в других областях, и подчеркнул важность расширения сфер деятельности этого сотрудничества. Отметив значимую роль дружеских отношений глав государств в развитии связей между двумя странами, Гасанов подчеркнул необходимость проведения подобных встреч в плане расширения взаимного сотрудничества.

Выразив удовлетворение очередным визитом в Азербайджан, министр обороны Грузии сказал, что это является наглядным примером высокого уровня сотрудничества между двумя странами.

Затем стороны обменялись мнениями по военно-политической ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В завершение встречи был подписан план двустороннего сотрудничества на 2019 год между министерствами обороны Азербайджана и Грузии.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.