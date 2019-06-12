Вице-президент Бундестага: Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта

12 июня 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Германия прилагает все возможные усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта.

Об этом вице-президент Бундестага Германии Томас Оперман сказал, выступая на учредительной конференции «Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству», проводимой в Баку, сообщает в среду Trend.

Он отметил, что Азербайджан является на Кавказе партнером, в котором заинтересована Германия, и пятым по объему поставок экспортером нефти в эту страну.

Вице-президент Бундестага подчеркнул, что мирные переговоры обязательно дают результаты: «Необходимо прилагать усилия для мирного урегулирования конфликта. Нагорно-карабахский конфликт длится десятилетиями, страдают люди, они сталкиваются с проблемами. Германия поддерживает миссию ОБСЕ в этом направлении. Германия прилагает все усилия для разрешения нагорно-карабахского конфликта. Германия поддерживает нормальные отношения, как с Азербайджаном, так и с Арменией».

Томас Оперман выразил надежду на то, что конфликт будет урегулирован мирным путем.

Отметим, что в рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ в Баку при организации Милли Меджлиса проходит парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджан - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны договорились о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ, при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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