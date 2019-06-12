Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы (версия 3)

12 июня 2019 13:58 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:34)

БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы.

Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя – исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в соцсети Facebook, сообщает в среду Trend.

"Власть тандема ПНФ-Мусават, просуществовавшего всего 13 месяцев, поставила Азербайджан перед угрозой потери государственной независимости, раскола, а народ подвергся угрозе столкнуться с горькой судьбой. Страна задыхалась в условиях хаоса, анархии, произвола и самоуправства. Шла борьба за выживание в полном смысле этого слова", - говорится в статье.

Как отмечает вице-премьер, тогдашней власти хватило всего года, чтобы полностью разграбить страну. "В Азербайджане, находившемся в условиях войны с Арменией, не было в тот период регулярной армии, а существовали вооруженные группы, служившие отдельным группам, интересам и даже политическим партиям. Вооруженные группы были вовлечены в борьбу за власть. Пользуясь этим, армяне продолжали оккупировать азербайджанские земли. Воспользовавшись крайней слабостью государства и центральной власти, коварные силы прибегли к сепаратистскому движению. На юге была "объявлена" "Талышско-Муганская республика", на севере подняло голову движение «Садвал»", - говорится в статье.

Вице-премьер отмечает, что власть тандема ПНФ-Мусават потерпела полный крах. Азербайджан ожидала горькая судьба, и народ принял решение, что власть должна смениться. Во имя спасения Азербайджана народ пригласил к руководству страной Гейдара Алиева, после чего начался новый этап ее современной истории - была обеспечена стабильность, проведены реформы, реализована нефтяная стратегия, принесшая Азербайджану процветание, создана регулярная армия и достигнуто множество других успехов.

«Только благодаря Гейдару Алиеву, его мудрости, и проводимой с 2003 года успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан признан и принимается как сильное, процветающее и безопасное государство. Поэтому азербайджанский народ отмечает возвращение Гейдара Алиева в июне 1993 года к руководству страной как День национального спасения», - говорится в статье.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы
Политика 11:34
Али Ахмедов: Потерпевшие однажды крах, никогда не смогут оправдаться
Точка зрения 4 июня 14:54
Али Ахмедов: 29 мая взоры всего мира будут прикованы к Баку
Политика 28 мая 13:19
Али Ахмедов: Обеспечение пожарной безопасности в зданиях, где живут вынужденные переселенцы, сохраняет актуальность
Политика 25 мая 18:24
Али Ахмедов: Азербайджан известен в мире как остров стабильности
Политика 25 мая 14:43
Али Ахмедов: Мощь азербайджанской армии, решимость Президента и воля народа вселяют уверенность в освобождение оккупированных земель
Нагорно-карабахский конфликт 25 мая 13:27
Лента новостей
Как изменились цены на потребительские товары в Азербайджане в январе- мае текущего года?
Бизнес 14:51
Еврокомиссия рекомендовала европейскому бизнесу готовиться к Brexit без соглашения
Другие страны 14:45
Туристско-информационный центр II Европейских игр открыли на ж/д вокзале в Бресте
Беларусь 14:40
Азай Гулиев о причинах неразрешенности конфликтов на пространстве ОБСЕ
Политика 14:34
Тель-Авив останется без велосипедов напрокат
Израиль 14:31
Товарооборот между Турцией и Ираном сократился
Турция 14:29
В Таджикистане обязали администрации всех районов, городов и областей иметь свои сайты в интернете
Таджикистан 14:27
В Бишкеке состоится XII заседание Молодежного совета ШОС
Кыргызстан 14:23
Азербайджанскую молодежь будут обучать навыкам выживания и ведения военных действий
Социум 14:20