Али Ахмедов: Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Гейдар Алиев уберег азербайджанский народ от горькой судьбы.

Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя – исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в соцсети Facebook, сообщает в среду Trend.

"Власть тандема ПНФ-Мусават, просуществовавшего всего 13 месяцев, поставила Азербайджан перед угрозой потери государственной независимости, раскола, а народ подвергся угрозе столкнуться с горькой судьбой. Страна задыхалась в условиях хаоса, анархии, произвола и самоуправства. Шла борьба за выживание в полном смысле этого слова", - говорится в статье.

Как отмечает вице-премьер, тогдашней власти хватило всего года, чтобы полностью разграбить страну. "В Азербайджане, находившемся в условиях войны с Арменией, не было в тот период регулярной армии, а существовали вооруженные группы, служившие отдельным группам, интересам и даже политическим партиям. Вооруженные группы были вовлечены в борьбу за власть. Пользуясь этим, армяне продолжали оккупировать азербайджанские земли. Воспользовавшись крайней слабостью государства и центральной власти, коварные силы прибегли к сепаратистскому движению. На юге была "объявлена" "Талышско-Муганская республика", на севере подняло голову движение «Садвал»", - говорится в статье.

Вице-премьер отмечает, что власть тандема ПНФ-Мусават потерпела полный крах. Азербайджан ожидала горькая судьба, и народ принял решение, что власть должна смениться. Во имя спасения Азербайджана народ пригласил к руководству страной Гейдара Алиева, после чего начался новый этап ее современной истории - была обеспечена стабильность, проведены реформы, реализована нефтяная стратегия, принесшая Азербайджану процветание, создана регулярная армия и достигнуто множество других успехов.

«Только благодаря Гейдару Алиеву, его мудрости, и проводимой с 2003 года успешной политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан признан и принимается как сильное, процветающее и безопасное государство. Поэтому азербайджанский народ отмечает возвращение Гейдара Алиева в июне 1993 года к руководству страной как День национального спасения», - говорится в статье.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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