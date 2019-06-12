Президент Ильхам Алиев принял председателя Группы дружбы Нидерланды-Азербайджан (версия 2)

12 июня 2019 14:52 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял бывшего председателя Сената Королевства Нидерландов, бывшего президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы, председателя группы дружбы Нидерланды-Азербайджан Рене Ван дер Линдена.

На встрече было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджанской Республикой и Королевством Нидерландов, дана высокая оценка вкладу, вносимому Рене Ван дер Линденом в дело расширения нашего сотрудничества.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах участия нидерландских компаний в различных отраслях экономики Азербайджана, в том числе в транспортной сфере, говорилось о вопросах дальнейшего сотрудничества.

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