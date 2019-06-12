Суд Гренобля посчитал хартии о дружбе с сепаратистами Карабаха незаконными

12 июня 2019 15:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ -Административный суд французского города Гренобль аннулировал несколько «Хартий о дружбе», подписанных между отдельными административными единицами Франции и регионами оккупированных территорий Азербайджана в Нагорном Карабахе.

Как сообщает Trend со ссылкой армянский интернет-ресурс во Франции, суд счел незаконным и аннулировал «Хартии о дружбе», подписанные между так называемыми административными структурами сепаратистского режима Нагорного Карабаха и регионами и коммунами Валанс, Бур-Ле-Валанс и Бур-Де-Пеаж.

Административный суд отменил хартии, руководствуясь тем, что они не уважают международные обязательства Франции и противоречат внешней политике страны – сопредседателя МГ ОБСЕ.

Ранее, 29 мая административный трибунал французского города Сержи-Понтуаза аннулировал «Хартию о дружбе» между городом Арнувилль и оккупированным Ходжавендским районом Азербайджана.

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