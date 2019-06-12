Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)

12 июня 2019 17:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, в ротационном порядке, группа миротворцев Азербайджанской Армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в этой миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров .

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Габале состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Турции (ФОТО)
Политика 13:01
Минобороны Азербайджана и Грузии подписали план двустороннего сотрудничества на 2019 год (ФОТО)
Политика 12:57
В Габале проходит трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии (ФОТО)
Политика 10:48
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из минометов и пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Сегодня состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии
Политика 09:36
Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки
В мире 02:10
Лента новостей
Хулуси Акар: Сотрудничество между Турцией, Азербайджаном и Грузией очень важно
Политика 18:23
В Азербайджане выделены средства на берегоукрепительные работы на реке Пенсарчай
Политика 18:17
В Египте четырнадцать человек погибли в ДТП
Другие страны 17:55
В узбекском Андижане создается свободная экономическая зона для производства лекарств
Экономика 17:50
В Азербайджане пройдет пробный экзамен для поступающих на госслужбу
Общество 17:50
В Грузии будут построены новые участки магистральных газопроводов
Экономика 17:49
Минэкологии в связи с лесными пожарами перешло на режим дежурств
Азербайджан 17:47
В Египте 32 человека получили пожизненное за попытку убийства президента
Другие страны 17:42
Удивительная пара на улицах городов мира исполняет азербайджанские песни (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 17:31