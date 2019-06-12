Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом, в ротационном порядке, группа миротворцев Азербайджанской Армии отправлена в Афганистан для продолжения службы в составе миссии "Решительная поддержка", сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Миротворческая миссия Азербайджанской Армии в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в этой миссии в Афганистане принимают участие 120 военнослужащих, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров .

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.