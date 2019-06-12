Президент Ильхам Алиев: Азербайджан всегда заинтересован в наращивании имеющегося транспортного потенциала и транзитных возможностей и, реализуя крупномасштабные инфраструктурные проекты в этой области, вкладывает большие инвестиции (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджан всегда заинтересован в наращивании имеющегося транспортного потенциала и транзитных возможностей и, реализуя крупномасштабные инфраструктурные проекты в этой области, вкладывает большие инвестиции.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева, адресованном участникам конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Уважаемые участники конференции и выставки!

Приветствую вас по случаю открытия в столице нашей страны городе Баку Конференции и выставки 2019 года по информационным технологиям и технологическим инновациям Всемирной таможенной организации, желаю успехов работе конференции и выставки.

Мы очень высоко оцениваем проведение в городе Баку столь представительного мероприятия.

Наша страна, играющая благодаря своему благоприятному географическому расположению роль моста между азиатским и европейским континентами, занимает важное место в транспортных коридорах Север-Юг и Восток-Запад. Азербайджан всегда заинтересован в наращивании имеющегося транспортного потенциала и транзитных возможностей и, реализуя крупномасштабные инфраструктурные проекты в этой области, вкладывает большие инвестиции.

Применению информационно-коммуникационных технологий в различных отраслях азербайджанской экономики всегда придавалось большое значение, с целью формирования и развития информационного общества приняты соответствующие национальные стратегии.

Организация важных для нашего общества электронных услуг, реализация широкомасштабных проектов по «электронному правительству» обеспечивают повышение эффективности, прозрачности и оперативности в государственном управлении.

В условиях этих глобальных вызовов проводится серьезная работа и в таможенной службе Азербайджана. В области таможенного дела реализуются серьезные проекты, направленные на развитие цифрового таможенного администрирования, организацию бизнес-процессов, таможенного контроля, упрощение таможенных процедур и повышение прозрачности, и особое значение придается применению и использованию современных информационных и коммуникационных технологий в таможенной сфере.

Демонстрация на этом мероприятии, ежегодно проводимом Всемирной таможенной организацией, применяемых в мире передовых новшеств еще раз подтверждает необходимость международного сотрудничества.

Приветствую проведение в нашей стране Конференции и выставки Всемирной таможенной организации на тему «Новые технологии для SMART-границ, новые возможности для торговли, путешествий и перевозок», надеюсь, что по итогам конференции будут достигнуты плодотворные результаты, проводимые обсуждения и встречи внесут важный вклад в углубление взаимных связей сотрудничества и появление новых инициатив в этой сфере", - говорится в обращении главы государства.

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