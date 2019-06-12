Президент Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации ( версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации Кунио Микурию, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В ходе встречи генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия выразил главе государства признательность за прекрасную организацию проводимых в Баку Конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации и расценил участие в них представителей более 50 стран, а также частного и общественного сектора как показатель значения мероприятий. Подчеркнув, что Баку стал местом проведения важных международных мероприятий, гость высоко оценил оказанное в нашей стране гостеприимство. Кунио Микурия также передал поздравления по случаю избрания Азербайджана заместителем председателя Совета таможенного сотрудничества Всемирной таможенной организации и его руководителем по европейскому региону, отметив, что в дальнейшем Азербайджан может сыграть важную роль в этой области не только в Европе, но и на более широком пространстве. Он подчеркнул, что наша страна осуществляет успешное международное сотрудничество в сфере информационных технологий.

Выразив признательность за добрые слова, глава государства коснулся значения проводимых в Баку Конференции и выставки информационных технологий и технологических инноваций Всемирной таможенной организации. Он подчеркнул, что проведение в нашей столице важных международных мероприятий приняло уже традиционный характер, и это вносит вклад в развитие страны. Президент Ильхам Алиев отметил стремительное развитие сферы информационных технологий в Азербайджане, вложение сюда крупных инвестиций и широкий потенциал, которым обладает данная отрасль.

На встрече было подчеркнуто, что наша страна успешно сотрудничает со Всемирной таможенной организацией, состоялся обмен мнениями о перспективах связей.

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