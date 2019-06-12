В Баку состоится совместноевыступление военных оркестров Азербайджана и Великобритании

Согласно плану военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, военный оркестр “The Salamanca Band & Bugles of The Rifles” Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии находится с очередным визитом в нашей стране, сообщает в среду Тренд со ссылкой на министерство обороны

В рамках визита, 13 июня в 18:30 на Площади фонтанов под открытым небом будет организован концерт и совместное показательное выступление Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана и военного оркестра “The Salamanca Band & Bugles of The Rifles” Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии.

В исполнении военных оркестров прозвучат военно-патриотические песни, различные военные марши и отрывки из известных современных и классических музыкальных произведений азербайджанских, английских и мировых композиторов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.