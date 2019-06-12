Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с вице-спикером Великого национального собрания Турции

12 июня 2019 21:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дела Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Сурейя Сади Бильгич, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что этот визит окажет позитивное влияние на развитие братских отношений между двумя странами.

Сурейя Сади Билгич поблагодарил за искренний прием и с удовлетворением отметил проведенные в ходе визита встречи, особенно выделив встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями.

Стороны подчеркнули, что Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, которые проходят в Баку, будут способствовать развитию международного межпарламентского сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил деятельность парламентов с точки зрения развития дружественных отношений между двумя братскими странами, а также подчеркнул важность сотрудничества между парламентариями в рамках соответствующих международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом ПА ОБСЕ
Политика 21:27
Опперманн: Высказывания и действия, усугубляющие ситуацию в регионе недопустимы
Политика 21:18
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 20:59
В Баку состоится совместноевыступление военных оркестров Азербайджана и Великобритании
Политика 20:31
Президент Ильхам Алиев принял генсека Всемирной таможенной организации ( версия 2)
Политика 19:34
Президент Ильхам Алиев принял делегацию Великого национального собрания Турции (версия 2)
Политика 19:18
Лента новостей
Роухани заявил, что Иран не начнет войну первым
Политика 22:23
Пожар в многоэтажном здании в Баку, эвакуированы более 80 человек
Происшествия 22:19
Трамп заявил о намерении встретиться с Путиным на саммите G20
США 21:53
Координатор США по борьбе с терроризмом совершит визит в Анкару
Турция 21:49
Туристу стало плохо на высоте 3,9 тыс. м на Эльбрусе
Россия 21:37
Эльмар Мамедъяров встретился с президентом ПА ОБСЕ
Политика 21:27
Опперманн: Высказывания и действия, усугубляющие ситуацию в регионе недопустимы
Политика 21:18
Депутат: Благодаря дальновидной политике и мудрости Гейдара Алиева Азербайджан избежал хаоса
Политика 20:59
В Азербайджане упрощена процедура присвоения научных званий и степеней (ЭКСКЛЮЗИВ)
Общество 20:47