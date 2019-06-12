Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией во главе с вице-спикером Великого национального собрания Турции

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дела Азербайджана Эльмар Мамедъяров в среду принял делегацию во главе с вице-спикером Великого национального собрания Сурейя Сади Бильгич, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

Эльмар Мамедъяров подчеркнул, что этот визит окажет позитивное влияние на развитие братских отношений между двумя странами.

Сурейя Сади Билгич поблагодарил за искренний прием и с удовлетворением отметил проведенные в ходе визита встречи, особенно выделив встречу с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, а также дал высокую оценку состоявшемуся обмену мнениями.

Стороны подчеркнули, что Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству, которые проходят в Баку, будут способствовать развитию международного межпарламентского сотрудничества.

Министр Эльмар Мамедъяров высоко оценил деятельность парламентов с точки зрения развития дружественных отношений между двумя братскими странами, а также подчеркнул важность сотрудничества между парламентариями в рамках соответствующих международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.