В Азербайджане авиаперевозчикам предъявили новые требования

13 июня 2019 13:39 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Перевозчики, не передавшие соответственным органам исполнительной власти информацию о пассажирах и экипажах воздушных судов, прибывающих и убывающих из Азербайджана, будут оштрафованы.

Этот вопрос отражен в поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые обсуждались на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в четверг Trend.

Согласно поправкам, с целью обеспечения безопасности авиаперевозок, компании-перевозчики обязаны передавать соответствующим органам исполнительной власти информацию в электронной форме о пассажирах и экипажах, прибывающих и убывающих с территории Азербайджана сразу после бронирования билета и, безусловно, до начала посадки на рейс.

В законопроекте предусмотрена административная ответственность за нарушение упомянутых требований. Предусмотрены штрафы в размере 1500 - 3000 манатов.

По итогам голосования законопроект был принят во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор:Ровшан Гусейнов )

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