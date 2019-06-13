Военные пилоты Азербайджана предотвратили провокацию противника (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Утром 12 июня авиационные средства Военно-воздушных сил Азербайджана провели плановые учебные полеты на Физулинском направлении фронта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В это время вооруженные силы Армении, применяя зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «ОСА», предприняли попытку сбить авиационные средства ВВС Азербайджана.

Две ракеты, выпущенные из ЗРК, не поразив цели, самоликвидировались в воздухе. Это стало возможно благодаря мастерству азербайджанских военных пилотов и современным приборам, установленным в авиационных средствах, а с другой стороны, из-за непригодности и низкого качества военной техники противника, а также низкого уровня подготовки боевого расчета, ответственного за управление данной военной техникой. Момент направления траектории и непоражения цели одной из ракет, выпущенных противником, был запечатлён беспилотным летательным аппаратом, поднятым в воздух для проведения съемок учебных полетов авиационных средств ВВС Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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