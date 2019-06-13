Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с еврокомиссаром (версия 2)

13 июня 2019 21:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с комиссаром Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнесом Ханом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Европейским Союзом в различных областях, состоялось обсуждение нынешнего состояния и перспектив отношений.

Коснувшись V Бизнес-форума Азербайджан-Европейский Союз, в котором участвовала делегация, комиссар Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан расценил прибытие сюда большого числа участников как значение, придаваемое данному мероприятию, и сообщил о проведении в рамках форума плодотворных обсуждений, связанных с диверсификацией экономики.

Глава государства отметил, что проводится значительная работа по диверсификации экономики Азербайджана и достигнуты хорошие результаты. Подчеркнув достижение успехов в различных отраслях, в том числе в области промышленности, сельского хозяйства, туризма и других сферах, Президент Ильхам Алиев сказал, что все это создает хорошую основу для устойчивого экономического развития страны.

Комиссар Директората по европейской политике соседства и переговорам о расширении Европейского Союза Йоханнес Хан расценил Азербайджан как одну из ведущих стран-партнеров для Европейского Союза и отметил, что Евросоюз уделяет особое внимание сотрудничеству с нашей страной во всех областях. Гость также подчеркнул, что завершение переговоров по новому соглашению между Азербайджаном и Европейским Союзом придаст серьезный импульс повышению сотрудничества на качественно новый уровень. Он сказал, что Азербайджан является основным стратегическим партнером Евросоюза в энергетической сфере, и выразил уверенность в скорейшем завершении проекта «Южный газовый коридор». Комиссар Йоханнес Хан также сказал, что Азербайджан является важным транспортным коридором, соединяющим Европу с обширным евразийским пространством, и он является сторонником подписания и реализации соглашений и проектов в этой сфере.

В ходе беседы также была отмечена важность развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом в области образования.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом, международной и региональной безопасностью.

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