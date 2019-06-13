Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в открытии нового здания яслей-детского сада №11 в Баку (ФОТО) (версия 2)

13 июня 2019 21:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялось открытие нового здания, построенного по инициативе Фонда Гейдара Алиева для яслей-детского сада номер 11 в Ясамальском районе Баку.

В открытии приняла участие Первый вице-президент Азербайджана, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с условиями, созданными в учреждении дошкольного образования. Было сообщено, что ясли-детский сад номер 11, состоящий из двух корпусов, не отвечал современным требованиям, поэтому существующее здание на 150 мест было снесено и по инициативе Фонда Гейдара Алиева построен современный ясли-детский сад на 200 мест. Строительство яслей-детского сада началось в мае 2018 года. Строительные работы были проведены на высоком уровне.

Было сообщено, что в новом здании имеются комнаты для укомплектованных групп, кухня и столовая, спортивный и музыкальный залы, другие помещения. Комнаты и коридоры двухэтажного учреждения дошкольного образования украшены картинами с изображениями любимых детьми сказочных героев, помещения для групп оснащены необходимым инвентарем, комплектами мебели. В детском дошкольном учреждении будут действовать 10 групп, в том числе 6 азербайджанских и 4 – русскоязычных. Обучением и воспитанием 200 детей в возрасте от одного до шести лет в яслях-детском саду будет заниматься профессиональный коллектив, состоящий из 46 человек.

Азербайджанское государство осуществляет очень важные проекты по организации на самом высоком уровне обучения и воспитания детей, защите их здоровья и формирования как патриотов и грамотных личностей. Вклад Фонда Гейдара Алиева в эту работу очень значим.

На территории, где расположен ясли-детский сад номер 11, и вокруг проделана широкомасштабная работа по благоустройству, проведено озеленение, установлена осветительная система. Здесь есть игровое и спортивное оборудование для отдыха детей, словом, созданы все условия, для того, чтобы малыши проводили свое время интересно и рационально.

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