При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготавливается 3D-модель крепости Гюлюстан (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева известный австрийский архитектор-реставратор Эрих Паммер приступил к работе по проекту "3D scanning" крепости Гюлюстан периода государства Ширваншахов в Шамахинском районе, сообщает в пятницу Trend.

Для подготовки на основе проекта 3D-графической модели крепости посредством специальных технических и лазерных устройств производится комплексная съемка руин исторического памятника на поверхности земли и под землей. Этот процесс позволит подготовить реальный макет крепости Гюлюстан на основе 3D-графической модели, что поможет определению предстоящих работ по восстановлению крепости.

До сегодняшнего дня при участии известного австрийского специалиста-реставратора Эриха Паммера, отреставрировавшего свыше 400 памятников в различных уголках мира, в Азербайджане были проведены работы по реставрации и консервации в Девичьей башне, Дворце Ширваншахов, исторической мечети "Бейляр" и мечети "Мухаммед" в Ичеришехер и других памятников.

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