При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготавливается 3D-модель крепости Гюлюстан (ФОТО) (версия 3)

14 июня 2019 11:28 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева известный австрийский архитектор-реставратор Эрих Паммер приступил к работе по проекту "3D scanning" крепости Гюлюстан периода государства Ширваншахов в Шамахинском районе, сообщает в пятницу Trend.

Для подготовки на основе проекта 3D-графической модели крепости посредством специальных технических и лазерных устройств производится комплексная съемка развалин исторического памятника на поверхности земли и под землей. Этот процесс позволит подготовить реальный макет крепости Гюлюстан на основе 3D-графической модели, что поможет определению предстоящих работ по восстановлению крепости.

До сегодняшнего дня при участии известного австрийского специалиста-реставратора Эриха Паммера, отреставрировавшего свыше 400 памятников в различных уголках мира, в Азербайджане были проведены работы по реставрации и консервации в Девичьей башне, Дворце Ширваншахов, исторической мечети "Бейляр" и мечети "Мухаммед" в Ичеришехер и других памятников.

Отметив, что в крепости Гюлюстан проводятся исследования в трех направлениях, специалист-реставратор сказал, что первое направление - это лазерное сканирование. Кроме того, снимаются сотни фотографий как снаружи, так и изнутри крепости. Также производится фотосъемка дронами. "Затем результаты этих трех исследований будут изучены, и мы уже сможем определиться с реставрационной моделью крепости. Материалы исследований будут отвезены в Австрию. После двухмесячных исследований мы представим окончательный результат", - сказал он.

Напомним, что крепость Гюлюстан начала VI в. периода государства Ширваншахов находится в трех километрах к северо-востоку от города Шамахы. Крепостные стены построены в стиле ширвано-абшеронской школы зодчества из тесаного камня, скрепленного смесью извести с золой. Крепость Гюлюстан на протяжении веков была резиденцией Ширваншахов. Она героически противостояла долгие столетия натиску врагов. Но войны и разрушительные землетрясения не могли не сказаться на этом историческом памятнике. До нашего времени сохранились две башни крепости и часть крепостных стен.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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