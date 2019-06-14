В Баку проходит конференция на тему роли женщин тюркского мира в достижении Целей устойчивого развития (версия 2)

14 июня 2019 12:01 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В Баку при совместной организации Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана и Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) проходит международная конференция на тему «Роль женщин тюркского мира в достижении Целей устойчивого развития», сообщает в пятницу Trend.

В церемонии открытия конференции участвуют вице-спикер Милли Меджлиса Бахар Мурадова, генсек ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, председатель Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева, руководители делегаций Казахстана, Кыргызстана и Турции.

Открывая мероприятие вступительным словом, вице-спикер Бахар Мурадова подчеркнула важность конференции, и отметила, что обсуждаемые здесь темы охватывают как международные вопросы, так и проблемы, стоящие в регионе.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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