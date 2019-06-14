Первый вице-президент Мехрибан Алиева находится в авангарде движения гендерного равноправия в мире – ТюркПА (версия 2)

14 июня 2019 12:24 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана, посол доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиева находится в авангарде движения гендерного равноправия в мире и своей многогранной деятельностью вносит вклад в эту сферу. Об этом генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных государств (ТюркПА) Алтынбек Мамаюсупов сказал, выступая на международной конференции на тему «Роль женщин тюркского мира в достижении Целей устойчивого развития» в Баку, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, Азербайджан еще столетием ранее и до многих западных стран был государством, предоставившим избирательное право женщинам. «Сегодня во всех тюркоязычных странах налицо роль женщин в общественной и государственной жизни. Страны-члены ТюркПА проявляют активность в вопросах, связанных с устойчивым развитием. В этих странах создана нормативно-правовая база по гендерному равенству», - сказал Мамаюсупов.

Отметив, что все еще продолжают встречаться случаи насилия против женщин, он добавил, что предпринимаются шаги для предотвращения подобных явлений.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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