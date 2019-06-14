Парламент Азербайджана во втором чтении принял закон об исполнении госбюджета на 2018 г

14 июня 2019 13:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении был принят законопроект об исполнении госбюджета на 2018 год, сообщает в пятницу Trend.

В прошлом году доходы госбюджета были утверждены в размере 22 508 869,7 тысячи манатов, расходы - 22 731 644,5 тысячи манатов.

На 1 января 2019 года свободный остаток на едином казначейском счету составил 872 350 399 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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