В Баку обсудили реализацию проекта «Транспортный коридор «Север-Юг» и перспективы региональной интеграции» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На площадке АМИ Trend в ходе состоявшегося 13 июня видео-моста «Москва-Баку» эксперты в Москве и в Баку обсудили реализацию проекта «Транспортный коридор Север-Юг: перспективы региональной интеграции».

Модератором мероприятия на бакинской и московской площадке выступили президент исследовательского центра Unec Фархад Амирбеков и исполнительный директор Политологического Центра «Север-Юг» Анжелика Трапезникова.

В ходе обсуждений российские и азербайджанские эксперты обменялись мнениями относительно перспектив создания новых региональных транспортных коридоров и подключения партнеров из стран Южного Кавказа к интеграционным проектам с участием России.

Так, известный российский экономист, Александр Караваев выступая с докладом на тему «Транспортный коридор «Север-Юг»: реалии транзита и перспективы трансрегиональной интеграции», заявил о том, что Международный транспортный коридор (МТК) «Север-Юг» который находится на начальной стадии реализации, сохраняет свою актуальность в нынешних реалиях с точки зрения управления железнодорожными грузопотоками.

Эксперт отметил, что идея подключения стран партнеров к транспортному коридору крайне актуализировалась с точки зрения трансрегионального сотрудничества.

«Между тем, первым и главным элементом в реализации данного проекта является развитие отношений в треугольнике Баку-Москва-Тегеран. Полагаю, что в ходе предстоящего саммита в трехстороннем формате, который состоится в августе в Москве, будут рассмотрены главные тренды сотрудничества трех стран в сфере транспорта, а вопрос о необходимости реализации масштабного проекта, определяющий перспективу регионального и международного сотрудничества между ее участниками. Очевидно, что имеется интерес сторон в реализации проекта, и выходе стран региона на внешние рынки", - сказал Караваев.

В свою очередь российский эксперт Станислав Притчин, привлек внимание к тому, что Международный транспортный проект "Север-Юг" представляет важность с точки зрения геополитики, и в то же время нацелен на реальный сектор экономики.

По мнению эксперта, в мире одним из главных трендов является регионализация.

«Стороны - участники проекта стараются переходить на глобальный уровень взаимодействия. Если сравнивать МТК «Север- Юг» с китайской инициативой «Один пояс, один путь», то Китай до объявления глобальной инициативы построил сеть трубопроводов. Но в нашем случае [МТК «Север-Юг»] видим другую картину. С момента инициирования проекта по сей день, все еще сквозных коридоров из Персидского залива, соединяющихся с российской инфраструктурой. Поэтому здесь есть над, чем работать. К примеру, в политической плоскости достигнут конструктивный диалог, благодаря чему пятисторонний формат был достаточно успешным и позволил подписать Конвенцию о статусе Каспия. Но параллельно мы видим, что в узком формате наблюдается объединение ряда стран с целью интенсификации экономического сотрудничества. Это сотрудничество, несмотря на определенные вызовы, наличие санкций, необходимо выстраивать. Я считаю, что стратегически, политически и с точки зрения экономической целесообразности необходимо достроить этот транспортный коридор, что важно для всех стран участников для бизнеса, в том числе и для выхода на индийский рынок», - сказал Притчин.

Эксперт отметил, что Азербайджан для экспорта своей продукции и налаживания транзита через свою территорию проводит достаточно диверсифицированную политику, причем весьма успешно.

В свою очередь в Бакинской студии были высказаны мнения азербайджанских экспертов относительно перспектив данного проекта, и внешних факторов, оказывающих непосредственное воздействие на его реализацию.

Директор Русской экономической школы, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) Эльшад Мамедов расценил готовность региональных партнеров - России, Ирана и Азербайджана на протяжении долгих лет поддерживать реализацию проекта Международного транспортного коридора (МТК) «Север-Юг», как факт, подтверждающий экономическую целесообразность и геополитическую значимость данного проекта.

Эксперт отметил, что усиление регионального партнерства между тремя государствами является свидетельством растущего интереса стран участников к МТК «Север-Юг».

«На сегодняшний день мировая экономика переходит на этап формирования нового, уже шестого по счету технологического уклада. Мы наблюдаем, то, как меняется география центров активности, а также структурная составляющая экономического развития. Это ставит новые задачи перед национальными экономиками Азербайджана и России, у которых имеется много сходства. В определенной степени это связано со сходством ключевых направлений экономики наших стран, сформированных в советский период, в том числе, в энергетической и нефтегазовой сферах.

На протяжении последнего десятилетия страны участники проекта опирались на достаточно серьезную сырьевую базу, обеспечивающую стабильное поступление валюты, что позволяло нивелировать все внешние шоки, возникающие в условиях турбулентной мировой экономики. Вопросы диверсификации и развития наших экономик, в том числе ненефтяного и высокотехнологичного сектора, являются приоритетами государственной политики России и Азербайджана. Эти нюансы указывают на то, что актуальность данного проекта увеличивается. На мой взгляд, факторами, препятствующими реализации масштабных проектов, являются внешние риски, торговые войны, которые могут повлечь за собой катастрофические последствия для мировой экономики. Стоит также учитывать, что рецессия в региональном и мировом масштабе может привести к резкому спаду развивающихся экономик и увеличить угрозы для реализации такого рода масштабных проектов, а также ослабить эффективность логистических и транспортных коридоров»,- сказал Мамедов.

Главный редактор информационного агентства Day.az. экономист Эмин Алиев, предложил рассмотреть значимость МТК «Север-Юг», по нескольким направлениям.

По словам главного редактора, этот факт необходимо рассматривать в рамках сотрудничества России и стран Центральной Азии, Азербайджана и России, а также в формате Азербайджан-Россия и Иран.

Эксперт отметил, что Азербайджан имеет крайне удачный опыт в выстраивании отдельных, двусторонних, и многосторонних форматов сотрудничества с различными странами в регионе и мире.

«Азербайджан достаточно продвинулся в интеграционном сотрудничестве с Турцией, с Грузией, и это подтверждают реализация ряда масштабных трубопроводных и инфраструктурных проектов. В то же время мы продвинулись в сотрудничестве с отдельными регионами России. Это и Астраханская область, и Краснодарский край и Ставрополье, и республики Северного Кавказа. Подобные форматы необходимо расширять, и я думаю, чем глубже будет продвигаться это сотрудничество, тем более активной станет экономическая деятельность МТК «Север-Юг. Проект не станет жизнеспособным до тех пор, пока перевозчики не захотят им пользоваться. На мой взгляд, для успешной реализации проекта не достаточно одной лишь политической воли государств региона. Он станет жизнеспособным, когда будут видны очевидные выгоды от взаимодействия по МТК «Север-Юг. Процесс эволюции МТК «Север-Юг» В каком-то смысле возможен путем преодоления советского наследия, путем унификации инфраструктуры постсоветских стран, а также за счет унификации тарифов. В качестве примера можно привести упрощение таможенных процедур на границе с Грузией, где были существенно упрощены и ускорены процессы проверки, было достаточно сокращено время прохождения грузов. На сегодняшний день ситуация экономически выровнялась, азербайджанскому бизнесу стало гораздо проще и комфортно вывозить товары через грузинскую границу, чем это было допустим, шесть-семь лет тому назад. Аналогичные шаги необходимо предпринимать и на азербайджано-российской границе и на границе с Ираном», - подытожил Эмин Алиев.

Далее в рамках обсуждений данного мероприятия относительно перспектив реализации МТК «Север-Юг» своими мнениями поделились президент исследовательского центра Unec Фархад Амирбеков, азербайджанский политолог Арзу Нагиев, а также российские эксперты Ксения Тюренкова, Армкадий Иванов, Артем Пылин.

Выступившие отметили, что благодаря участию в МТК « Север-Юг» Азербайджан и Россия получают возможность для объединения потенциалов в формировании новых точек роста в сфере внедрения новой энергетической стратегии и трансформации рынков труда.

Организаторами видеомоста выступили представительство Политологического центра «Север-Юг» в Баку и информационное агентство Trend, «Каспийский экспертный клуб».

Р.S МТК «Север-Юг» завязан на территории стран ЕАЭС, однако Азербайджан, в рамках возможностей зон свободной торговли СНГ может придать этому проекту возможности выхода на Турцию через территорию Южного Кавказа.

Иранское направление проекта также будет реализовано через возможности Азербайджана по линии железной дороги Решт-Астара-Казвин.Таким образом, Азербайджан становится ключевым узлом МТК, что существенно расширит логистические и инфраструктурные возможности страны.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @MatanatNasibova

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