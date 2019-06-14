МИД Азербайджана: Армения должна действовать в соответствии со своим заявлением

14 июня 2019 17:37 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - "Для "создания благоприятной среды для мира» Армения и действовать должна соответственно этой сентенции, прозвучавшей в последнем заявлении их МИД".

Об это говорится в комментарии пресс-службы МИД Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

"Странно, насколько соответствует идее создания мирной среды приказ министра обороны Армении убивать азербайджанских военнослужащих и награждение им снайперов? Напоминаем, что Азербайджан заинтересованная сторона в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта и естественно, в продвижении переговоров. Подчеркиваем, что одной из основных задач переговоров является вывод вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Пока Армения сохраняет свое незаконное присутствие на оккупированных территориях Азербайджана, другой важной задачи на переговорах быть не может. Чем раньше Армения осознает эту реальность, тем скорее будет обеспечен мир, развитие и процветание в регионе", - говорится в сообщении министерства.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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