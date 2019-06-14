МИД Азербайджана приветствует решение Гренобльского административного суда Франции.

14 июня 2019 18:57 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пресс-служба МИД обнародовала заявление в связи с решением Гренобльского административного суда Франции.

В документе говорится, что «министерство иностранных дел приветствует решение Гренобльского административного суда Франции 6 июня аннулировать незаконные соглашения между Дромским департаментом и незаконным сепаратистским режимом на оккупированных территориях Азербайджана, а также между коммунами Бур-Ле-Валанс, Валанс, Бур-Де-Пеаж и так называемыми административными структурами сепаратистского режима, созданными на территориях оккупированных Азербайджанских городах Шуша, Ханкенди и Ходжавенд.

Как и решение административного суда Сержи-Понтуаз, решение административного суда Гренобль аннулирует незаконные соглашения, подписанные между органами местного самоуправления страны и оккупированными территориями Азербайджана вопреки законодательству и международным обязательствам Франции.

Эти решения являются еще одним проявлением верховенства закона, неукоснительного выполнения международных обязательств. Любая незаконная деятельность, в том числе пропаганда незаконных режимов обречена на провал. Только в соответствии с международным правом и требованиями международного сообщества, усилия по разрешению конфликта могут принести в наш регион мир, развитие и процветание", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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