Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Наша главная цель - вырастить образованную и современно мыслящую молодежь

БАКУ /Trend/ - Наша главная цель - вырастить образованную и современно мыслящую молодежь.

Об этом говорится в обращении, направленном Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой участникам вечера выпускников "Навстречу будущему", сообщает Trend в субботу со ссылкой на пресс-службу государства.

"Дорогие выпускники!

Приветствую каждого из вас и сердечно поздравляю с окончанием учебы!

Школьные годы - самый запоминающийся период в жизни каждого. В течение 11 школьных лет вы, начав с освоения алфавита, познали секреты науки. Наконец, сегодня вы прощаетесь с детскими и беззаботными школьными годами.

Окончание школы вызывает у каждого человека противоречивые чувства. Сегодня вы расстаетесь со своей школой, в которой учились долгие годы, учителями и одноклассниками. Одновременно с сегодняшнего дня вы вступаете в самостоятельную жизнь, новый и важный этап, который определит вашу судьбу.

Наука стремительно развивается в современном мире, ежедневно мы становимся свидетелями важных открытий. Все это создает большие возможности для вас, молодых людей. Глубокое усвоение новшеств современной науки – требование нашего времени. В ваших руках быть активными и смелыми, развивать полученные знания, выдвигая новые идеи в различных сферах, реализовывать их.

Независимо от выбранной вами профессии, каждый из вас должен беречь независимость нашего государства, присущие нашему народу благородные ценности, прилагать усилия для дальнейшего развития и укрепления Азербайджана. Уверена, что с сегодняшнего дня в основе каждого вашего решения, каждого вашего шага будут добрые намерения, благородство и справедливость.

Дорогие друзья!

Образование составляет основу прогресса каждой нации, ее блестящего будущего. Прекрасно осознавая эту простую истину, в развитие образования, как одного из приоритетов государственной политики, вкладываются крупные средства. Наша главная цель - воспитание грамотной молодёжи с современным мировозрением. Потому что создание нашего блестящего будущего будет возложено на вас.

За последние годы наша страна прошла большой путь развития. Налицо наши успехи. Однако впереди нас еще ждут новые цели, перед нами открываются новые горизонты. Господин Президент Ильхам Алиев уверенными шагами ведет нас к прекрасному будущему, и на этом пути опирается на такую как вы, яркую, образованную, отважную и патриотичную молодежь. Давайте вместе окажем поддержку дальнейшему процветанию и укреплению нашего родного Азербайджана!

Еще раз поздравляю вас с днем выпускника, желаю новых успехов в вашем дальнейшем образовании и деятельности.

Пусть ваша дорога будет открытой!" - говорится в обращении.

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