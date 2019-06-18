Руководство минобороны Азербайджана приняло участие в открытии нового образовательного центра (ФОТО)

18 июня 2019 10:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового образовательного центра, сообщает во вторник Trend.

В образовательном центре созданы все условия для размещения и деятельности личного состава, который будет привлечен к тренингам.

Для совершенствования практических навыков по стрельбе, управлению различной боевой и спецтехникой в условиях сложного рельефа и погодных условий в центре, построенном в соответствии с реальными боевыми условиями, предусмотрено проведение тренингов и преподавание боевых заданий

Министр обороны Гасанов осмотрел военно-инфраструктурные объекты на территории полигона, понаблюдал за полевыми учениями, проводимыми в различных подразделениях.

В заключение генерал-полковник Закир Гасанов встретился с представителями прессы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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