Закир Гасанов: Азербайджанская армия находится в постоянной в боевой готовности

БАКУ /Trend/ - В боевых действиях в апреле 2016 года участвовала только часть азербайджанской армии, разгромившая армянскую армию.

Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Trend.

Гасанов отметил, что, оставшись в безвыходном положении, армяне отправили на фронт даже пожилых людей, не способных воевать.

Министр подчеркнул, что в азербайджанской армии продолжаются успешные реформы: «Армия развивается во всех направлениях, что подтверждают и международные организации. Основные направления реформы - обеспечение армии современным вооружением и техникой, повышение боеспособности, развитие инфраструктуры и т.д. Азербайджан часто проводит крупномасштабные учения, функционируют современные образовательные центры, учения проводятся в условиях, максимально приближенных к боевым. К таким учением будут привлекаться все больше воинских частей и соединений».

По словам Гасанова, в повышено боеспособности и профессионализма армии велика роль ВС Турции: «Мы используем опыт турецкой армии, провели совместные учения с ВС Турции. Если в прошлом годы было проведено восемь учений, то в этом году их число будет доведено до 13».

Министр добавил, что Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев уделяет большое внимание армии с социальной точки зрения: «Большинство офицеров азербайджанской армии постоянно находятся на передовой, и их семьи живут в домах, арендуемых в близлежащих селах. Минобороны обратилось к главе государства, и средства, выделяемые офицерам для аренды жилья, были увеличены. Это решение было высоко оценено в азербайджанской армии».

Генерал-полковник Гасанов подчеркнул, что основная задача минобороны в том, чтобы постоянно держать армию в боевой готовности: «Наша задача заключается в том, чтобы по поручению Верховного главнокомандующего всегда держать армию в высокой боевой готовности».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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