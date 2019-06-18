Современные вертолеты азербайджанской армии способны с точностью поразить цель с дальнего расстояния - министр

18 июня 2019 11:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Военные самолеты азербайджанской армии готовы выполнить все поставленные задачи. Об этом на пресс-конференции сказал министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что полностью обновлен и вертолетный парк азербайджанской армии. «Мы используем самые современные вертолеты, способные с точностью поразить цель с дальнего расстояния», - сказал он.

Гасанов сказал, что продолжается работа и по совершенствованию морского флота. Он добавил, что прикаспийские государства – дружественные Азербайджану страны, решен вопрос и по правовому статусу Каспия.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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