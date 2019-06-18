Главный омбудсмен Турции о несправедливости в мире, и в отношении Азербайджана

БАКУ /Trend/ - 20 процентов территории Азербайджана находятся под оккупацией, эту проблему должны решить международные организации, но не видно их стремления.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении целей устойчивого развития и справедливого мира" сказал главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч, сообщает во вторник Trend.

Малкоч, обращаясь к турецкому опыту добавил, что здесь важны решения омбудсменов и 70% этих решений исполняются.

.Ш.Малкоч отметил важную роль омбудсменов в восстановлении справедливости: «В мире встречается много случаев несправедливости, но эта дорога проходит через справедливость. С этой точки зрения омбудсменам важно собираться вместе и решать проблемы. Если мы возвысим наш голос о тех, кто творит беспредел, то справедливость восторжествует быстрее. Мы должны сообща восстановить справедливость» , - сказал он.

(Текст: Вячеслав Черкашин. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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