Подписанный Президентом Ильхамом Алиевым очередной социальный пакет является революционным шагом - депутат

19 июня 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Очередной социальный пакет, подписанный накануне Президентом Ильхамом Алиевым, является продолжением проводимых в стране реформ, сказал в среду Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) от правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Айдын Гусейнов.

Депутат отметил, что этот шаг наглядный пример внимание и заботы, которую Президент Ильхам Алиев проявляет к азербайджанскому народу: «В 2019 году Президентом Азербайджана предприняты многие важные шаги по улучшению благосостояния азербайджанского народа. В текущем году главой государства были подписаны важные указы и распоряжения по повышению минимальных зарплат, пенсий, стипендий, решению проблемных кредитов, другим социальным вопросам. В своих выступлениях Президент Ильхам Алиев заявлял, что эти реформы будут продолжены, и вчера в целях их продолжения был предпринят еще один революционный шаг».

Депутат подчеркнула, что повышение минимальной заработной платы с 180 до 250 манатов, а также существенное повышение заработных плат госслужащих, учителей, сотрудников правоохранительных органов внесет важный вклад в улучшение социального благосостояние граждан Азербайджана: «Более того, наряду с государственным сектором это распоряжение позволит повысить зарплату большому числу работников частного сектора. Эти революционные распоряжение, подписываемые Президентом Азербайджана, еще раз доказывают, что в стране проводится социально направленная политика, рассчитанная на повышение благосостояния народа, и усиление социальной защиты».

В заключение Гусейнов добавил, что по мере развития Азербайджанского государства, увеличение его ресурсов и средств будет улучшаться и социальное благосостояние граждан.

Напомним, что 18 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной месячной заработной платы, согласно которому с первого сентября 2019 года она будет повышена на 40 процентов, и доведена до 250 манатов.

Отметим, что до этого сумма минимальной месячной заработной платы составляла 180 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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