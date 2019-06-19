Baku Network представлен на международной конференции «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности» в Вене (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В столице Австрии Вене во дворце Хофбург при организации Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества при Управлении мусульман Кавказа (УМК) совместно с Международным центром межрелигиозного и межкультурного диалога KAİCİİD, Женевским центром прав человека и глобального диалога, посольством Азербайджана в Австрии сегодня начала работу международная конференция на тему «От межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества к общечеловеческой солидарности», сообщает в среду Trend.

В конференции участвует директор Экспертного совета Baku Network, заместитель генерального директора АМИ TREND, доктор философии Эльхан Алескеров.

Отметим, что в мероприятии принимают участие около 300 государственных, общественных, научных и религиозных деятелей, представляющих свыше 30 стран, в том числе руководители 5 международных и 16 неправительственных организаций, а также заместители генерального секретаря ООН, представители федерального правительства и парламента Австрии, члены международных организаций, религиозных конфессий, сотрудники посольств, аккредитованных в этой стране.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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