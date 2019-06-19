Азербайджанская армия провела учения на общевойсковом полигоне (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны Азербайджана плану боевой подготовки на 2019 год, на общевойсковом полигоне проведены учения одного из воинских объединений, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Учения были проведены с целью усовершенствования навыков управления войсками, повышения уровня боевого слаживания подразделений, планирования действий в ходе проведения тактических операций, организации взаимодействия с родами войск во время управления подразделениями и отработки других вопросов.

Силы и средства, задействованные в учениях, выполнили поставленные задачи. Мотострелковые, артиллерийские, бронетанковые, подразделения, а также средства противовоздушной обороны провели боевые стрельбы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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