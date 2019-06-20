Президент Ильхам Алиев осуществляет последовательные меры для роста благосостояния граждан - депутат

БАКУ /Trend/ - Благодаря успешной политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, растет мощь Азербайджана, продолжает повышаться социальное благосостояние народа, сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Сона Алиева.

По ее словам, Азербайджан стал экономически сильной, обеспечивающей себя и конкурентоспособной страной. «Вместе с ростом экономической мощи страны укрепляется и система социальной защиты. В результате соответствующих указов и распоряжений главы государства осуществляются последовательные меры по обеспечению роста социального благосостояния граждан», - сказала Алиева.

Депутат напомнила, что согласно соответствующим распоряжениям главы государства, минимальная заработная плата установлена в сумме 250 манатов, повышена зарплата работников по различным категориям. Эти распоряжения, охватывающие более 2 миллионов человек, значительно улучшат материальное положение граждан, работающих как в государственном, так и в частном секторах.

Алиева добавила, что непосредственное направление формирующихся в государственном бюджете дополнительных доходов на обеспечение социального благополучия граждан страны еще раз доказывает, что проводимая политика не имеет альтернативы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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