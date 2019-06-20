На высокогорных участках госграницы между Азербайджаном и Россией будут закреплены пограничные знаки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло очередное, седьмое заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел, на заседании в соответствии с договором, подписанным между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о государственной границе 3 сентября 2010 года, были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

На встрече стороны приняли рабочий план по закреплению пограничных знаков на высокогорном участке линии государственной границы. В соответствии с Протоколом, отражающим итоги заседания, в период с июля по октябрь текущего года рабочей группой Совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорных участках, а также проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и погранично-пропускных пунктах линии государственной границы.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии предусмотрено провести на территории Российской Федерации. Дата проведения заседания будет согласована посредством дипломатических каналов.

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