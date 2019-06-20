На высокогорных участках госграницы между Азербайджаном и Россией будут закреплены пограничные знаки (ФОТО)

20 июня 2019 13:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку прошло очередное, седьмое заседание Совместной комиссии по демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

Как сообщили Trend в пресс-службе Министерства иностранных дел, на заседании в соответствии с договором, подписанным между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией о государственной границе 3 сентября 2010 года, были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией.

На встрече стороны приняли рабочий план по закреплению пограничных знаков на высокогорном участке линии государственной границы. В соответствии с Протоколом, отражающим итоги заседания, в период с июля по октябрь текущего года рабочей группой Совместной комиссии будут определены места и закреплены пограничные знаки на высокогорных участках, а также проведены соответствующие демаркационные работы на лесном участке, мостах и погранично-пропускных пунктах линии государственной границы.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Совместной комиссии предусмотрено провести на территории Российской Федерации. Дата проведения заседания будет согласована посредством дипломатических каналов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Лукойл планирует значительный рост добычи газа в Узбекистане
Энергетика 14:18
Казахстан - второй по производству цемента среди стран ЕАЭС
Бизнес 13:46
Сиявуш Гейдаров о нравственных задачах религиозной литературы
Общество 13:27
Узбекистан может передать в концессионное управление российской компании 3 аэропорта
Бизнес 13:03
Япония подняла в воздух истребители из-за российского бомбардировщика
Другие страны 12:56
В Азербайджане бурными темпами растет химическое производство
Бизнес 12:53
Лента новостей
В Азербайджане со следующего года еще раз повысятся пенсии - министр
Общество 15:19
МЧС Азербайджана приступило к закупке зерна
Экономика 15:18
Президент Азербайджана Ильхам Алиев удостоен медали Болгарии «Дружба»
Политика 15:04
Парламент Азербайджана рассмотрит проект о внесении изменений в закон «О госбюджете на 2019 год»
Экономика 15:03
Сахиль Бабаев о финансовых источниках второго соцпакета Президента Азербайджана
Финансы 15:01
Ученые назвали хорошо спланированной миграцией прибытие первых аборигенов в Австралию
Другие страны 15:00
Председатель парламента Грузии прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Политика 14:43
В Баку прошли конкурс молодых невест и народные гулянья (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 14:43
Сахиль Бабаев: Рост зарплат и пенсий в Азербайджане на инфляцию не повлияет
Финансы 14:32